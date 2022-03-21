Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Batman

Batman'da 3 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim noktasına ulaşım yolları kapandı.

Özelikle 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Sason ile Kozluk ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aştığı görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Sason ilçesindeki kar kalınlığının bazı yerlerde kepçelerin boyunu aştığı öğrenildi.

Kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 110, Kozluk ilçesinde 40, Gercüş ilçesinde 7 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yerleşim yollarında İl Özel İdaresine bağlı şantiye ekiplerinin açma çalışmaları devam ediyor.

Hakkari

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, il merkezinde 1 köy, Şemdinli'de 1 köy ve 4 mezra, Yüksekova'da 18 köy ve 27 mezra yolu olmak üzere 51 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

[Fotoğraf: İHA]

Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Erzincan

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu Erzincan’da, 2 gün boyunca aralıklı yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar ve fırtına nedeniyle Erzincan'da 168 köy yolunun ilçe ve kent merkezi ile bağlantısı kesildi.

Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden açmak için büyük çaba sarf ediyor. Yüksekliği 2 metreye varan karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalıyor.

Kars

Kars’ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 1 metreyi bulduğu Kars’ta köylerin şehirle bağlantısı kesilirdi.

Kentte genelinde karla mücadele çalışması başlatılırken, yürütülen çalışmaları tipi olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kars’ta merkeze bağlı 49, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 5, Digor’da 23, Kağızman’da 18, Sarıkamış’ta 24, Selim’de 28 ve Susuz’da 19 olmak üzere toplam 169 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 32, Başkale'de 13, Çatak'ta 43, Erciş'te 2, Gevaş'ta 13 ve Gürpınar ilçesinde ise 25 olmak üzere toplam 128 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Sinop

Sinop İl Özel İdaresi’nden açıklanan verilere göre, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 8 ilçede 111 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan yollar şöyle; Sinop Merkez ilçede 4, Dikmen’de 7, Türkeli’de 9, Durağan’da 10, Boyabat’ta 14, Erfelek’te 17, Gerze’de 18, Ayancık’ta 32.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, toplam 49 iş makinesi 82 personel ile sahada köy yollarında ulaşım mücadelesini sürdürüyor.

Muş

Muş’ta kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 199 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 5, Varto’da 30, Malazgirt’te 10, Bulanık’ta 16, Korkut’ta 5 ve Hasköy’de 1 köy yolu olmak üzere toplam 67 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını aktardı.

Kastamonu

Merkez ilçeye bağlı 10, Abana'da 7, Ağlı'da 12, Araç'ta 32, Azdavay'da 43, Bozkurt'ta 27, Cide'de 58, Çatalzeytin'de 30, Daday'da 20, Devrekani'de 50, Doğanyurt'ta 15, Hanönü'de 7, İhsangazi'de 9, İnebolu'da 46, Küre'de 30, Pınarbaşı'da 25, Seydiler'de 10, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de ise 9 köye ulaşım sağlanamıyor.

[Fotoğraf: İHA]

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, toplam 4 bin 802 kilometrelik karla kaplı yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Küre, Şenpazar ve İnebolu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1,5 metreye yaklaştığı öğrenildi.

Karabük

Karabük Eflani'de 23, Eskipazar'da 1, Ovacık'ta 3, Safranbolu'da 3 ve Yenice'de 14 olmak üzere toplamda 44 kapalı köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 26, Alucra'da 6, Bulancak'ta 8, Çamoluk'ta 1, Çanakçı'da 4, Dereli'de 33, Doğankent'te 9, Espiye'de 25, Görele'de 23, Güce'de 6, Keşap'ta 13, Piraziz'de 16, Şebinkarahisar'da 2, Tirebolu'da 18 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplam 211 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Trabzon

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 28 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, 250 personel ve 128 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, ekipler son 24 saatte 716 kapalı mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı sebebiyle merkezde 6, Ardanuç'ta 16, Borçka'da 8, Hopa'da 2, Şavşat'ta 20, Yusufeli'de 18 olmak üzere 70 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Öte yandan, Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Rize

Rize'de bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Ardeşen'de 2, Çamlıhemşin'de 5 ve İkizdere'de 11 olmak üzere 18 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, ara yolların da açılması için 100 köy ve mahallede, 139 personel ve 65 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ile Ayder Yaylası yolunda ulaşımın aksamaması için tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi, 533 personel, 464 araç ve iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Kapalı 338 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, 78 mahalle yolunda çalışmalara devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

Gümüşhane

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 5, Kelkit'te 3, Köse'de 3, Kürtün'de 28, Şiran'da 1, Torul'da 25 olmak üzere 65 köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların açılması için İl ve İlçe Özel İdareleri ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt

Kar yağışının ardından dondurucu soğukların etkili olduğu Bayburt'ta, bazı iş yeri ve evlerin çatılarındaki buz sarkıtları dikkati çekiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte, bazı ağaçlar da buz tuttu.

Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırma çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu'daki 5 ilde 855 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 610 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 108, Ardahan'da 97, Iğdır'da 45 ve Tunceli’de 25 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yollarında kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, ekipler yolları açabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Söz konusu 6 ilde dünden beri kardan kapanan yaklaşık 1150 mahalle ve köy yolunu ulaşıma açan belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma, yol genişletme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Bitlis

Bitlis'te bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 116 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlatırken, bugüne kadar yağan karın yerdeki kalınlığının 9 metreyi bulduğu belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Mutki ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen okullar, bugün için tatil edildi.

Samsun

Samsun'da, özellikle hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken 49 köy yolu kapalı bulunuyor.

Tokat

Tokat'ta da kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent genelinde 148 köy yolu ulaşıma kapandı.