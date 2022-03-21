Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 07:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde suç örgütlerine şafak operasyonu: 35 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri merkezli 4 ilde "silahlı organize suç örgütüne" düzenlenen şafak operasyonunda, 35 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde, Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da saat 05.30'da şafak operasyonu düzenlendi.
Eş zamanlı 40 iş yeri ve ikamete yönelik yapılan operasyonda, 220 personel görev aldı.
Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, hırsızlık, adam yaralama, kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurma, silahla tehdit, adam öldürmeye teşebbüs, gasp, zorla senet imzalatma ve alıkoyma gibi suçlardan 35 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Suç Örgütü
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