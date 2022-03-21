Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında bugün düzenlenecek feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.