Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine poyraz engeli
[Fotoğraf: DHA]
Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan feribot seferleri poyraz nedeniyle iptal edildi.
Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan poyraz deniz ulaşımını da olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında bugün düzenlenecek feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.
Etiketler: Ulaşım
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