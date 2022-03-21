Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 9,4 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da kaçakçılara göz açtırılmıyor. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 9 milyon 452 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği bazı iş yeri ve ikametlere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 22 bini tütünle doldurulmuş 9 milyon 452 bin makaron, 610 kilogram tütün, 3 sigara dolum makinesi ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Makaron
Sıradaki Haber
Antalya-Konya kara yolu tır geçişlerine kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz