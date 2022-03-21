İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği bazı iş yeri ve ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 22 bini tütünle doldurulmuş 9 milyon 452 bin makaron, 610 kilogram tütün, 3 sigara dolum makinesi ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.