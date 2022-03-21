Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da dolmuş otobüse arkadan çarptı: 8 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çankaya ilçesinde dolmuş otobüse arkadan çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Hoşdere-Kızılay hattında çalışan dolmuş, Ömür Sokak'ta park halindeki otobüse arkadan çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 7 yolcu yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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