İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki bir ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu hap üretilerek piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İmalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, ikisi yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Uyuşturu için kullanılan makineler ele geçirildi

Görünürde ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde, 8 kilogram uyuşturucu hap ile bunların yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ayrıca ele geçirilen diğer ham maddelerden 500 bin hapın daha üretilebileceği öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.