Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu hap üreten iş yerine operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Başakşehir'de ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan iş yerine düzenlenen operasyonda 8 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki bir ayakkabı imalathanesinde uyuşturucu hap üretilerek piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
İmalathaneye operasyon düzenleyen ekipler, ikisi yabancı uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Uyuşturu için kullanılan makineler ele geçirildi
Görünürde ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde, 8 kilogram uyuşturucu hap ile bunların yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıca ele geçirilen diğer ham maddelerden 500 bin hapın daha üretilebileceği öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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