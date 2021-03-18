Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 22:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Taziye evinden 61 kişi çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Yüksek riskli il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da ihbar üzerine bir taziye evine giden polis, evdeki 61 kişi hakkında işlem başlattı.
Karaman, Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre 100 bin nufusta 56,88 ile turuncu listede bulunuyor.
Kentteki vaka sayısı yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı. Ancak bugün akşam saatlerinde 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine polis, Yeşilada Mahallesi 820 Sokak'taki taziye evine baskın düzenledi.
[Fotoğraf: DHA]
Evin 3 odasında 61 kişinin olması üzerine polis tek tek evdekileri tahliye edip, haklarında işlem başlattı.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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