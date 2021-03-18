Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bozcaada açıklarında kuru yük gemisi karaya oturdu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mısır'ın Abu Zenima Limanı'ndan Kocaeli Derince Limanı'na giderken Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi için çalışma başlatıldı.
Panama bayraklı Kemet Star gemisi, henüz belirlenemeyen nedenle Bozcaada'nın Batı Burnu açıklarında karaya oturdu.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KEGM-9" can kurtarma botu sevk edildi.
Ekiplerin, yük bulunan geminin karaya oturduğu bölgeyle ilgili incelemesinin ardından kurtarma çalışması yapılacağı öğrenildi.
Etiketler: Mısır
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