Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alana 2 roket düştü. Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini söyledi.

Suriye'den atıldığı belirlenen 2 roket Kilis'e düştü. Boş araziye düşen roketler patlamadı. Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen hedeflerin derhal ateş altına alındığını açıkladı.https://t.co/23yTFxDodS pic.twitter.com/2nHArZiRan — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 18, 2021

MSB: Belirlenen hedefler derhal ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, yaralanan vatandaşın olmadığını, hasar ve ziyan meydana gelmediğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu tarafına ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.