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Türkiye
AA 31.10.2023 13:10

Usulsüz saka kuşu avlayanlara 73 bin lira ceza

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 41 sakanın ele geçirildiği operasyonda, usulsüz avcılık yaptığı belirlenen kişiye 73 bin 393 lira idari para cezası uygulandı.

Usulsüz saka kuşu avlayanlara 73 bin lira ceza
[Fotograf: AA]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Jandarma Komutanlığınca rutin denetimler sırasında Koyunhisar Mahallesi kırsalında bir kişinin ağ, kafes ve ses sistemiyle kuş yakaladığı belirlendi.

Bunun üzerine DKMP Bursa Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol Ekibi ve Yenişehir Jandarma Komutanlığı personelince yürütülen operasyonda, şüpheli B.N. yakalandı.

"Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten hakkında işlem başlatılarak 73 bin 393 lira idari para cezası ve tazminat cezası kesilen B.N'nin kullandığı ekipmana el konuldu.

Usulsüz avlandığı tespit edilen ve sağlıklı olduğu görülen 41 saka kuşu ise doğal yaşam ortamına salındı.

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