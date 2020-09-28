Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte denizden ve karadan avlanma faaliyetlerini denetledi.

Balıkçı gemileri, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları, işleme tesisleri ve satış yerlerinin de kontrol edildiği uygulamada, av araçlarının uygunluğu ile avlanılan su ürünlerinin boy ve türleri kontrol edildi.

Denetimlerde boy limitlerine uymadığı belirlenen 11 kilo barbun ile 3 asansör sistemi ve bir serpme ağına el konuldu.

Uygun olmayan av aracı kullandığı ve boy limiti altında balık avladığı tespit edilen 2 kişiye 11 bin lira idari ceza uygulandı.