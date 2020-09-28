Haber Giriş: Kaynak: AA
Usulsüz balık avlayan 2 kişiye 11 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, uygun olmayan av aracı kullanan ve boy limiti altında balık avlayan 2 kişiye 11 bin lira ceza kesti.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte denizden ve karadan avlanma faaliyetlerini denetledi.
Balıkçı gemileri, nakil vasıtaları, soğuk hava depoları, işleme tesisleri ve satış yerlerinin de kontrol edildiği uygulamada, av araçlarının uygunluğu ile avlanılan su ürünlerinin boy ve türleri kontrol edildi.
Denetimlerde boy limitlerine uymadığı belirlenen 11 kilo barbun ile 3 asansör sistemi ve bir serpme ağına el konuldu.
Uygun olmayan av aracı kullandığı ve boy limiti altında balık avladığı tespit edilen 2 kişiye 11 bin lira idari ceza uygulandı.
Etiketler: Mersin usulsüz balık avıSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:17
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