Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir işyerinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.