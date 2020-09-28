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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir işyerinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Niğde uyuşturucu oeprasyonuSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 16:57
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