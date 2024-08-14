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Türkiye
AA 14.08.2024 09:11

Üsküdar'da yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

Üsküdar'da, yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Üsküdar'da yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

D-100 kara yolu Harem Sahil Yolu Üsküdar istikametinde ilerleyen İETT otobüsü, yolcu almak üzere Haydarpaşa Gümrük durağında durdu.

Aynı yönde seyreden şehirlerarası yolcu otobüsü durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

Üsküdar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Harem Sahil Yolu Üsküdar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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