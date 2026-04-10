Çok Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 10.04.2026 18:32

Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçunun işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda yapı ve iskan ruhsatı işlemlerindeki usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'nın aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmaları, 10 şüpheli de adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Bu arada soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Balıkesir merkezli rüşvet operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:15
Borsa günü yükselişle tamamladı
20:10
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki tüm kadınlar için tarihi nitelikte adımlar attık
19:13
ABD'li Demokrat Temsilci, Melanie Trump'ın Epstein davasıyla ilgili ifade vermesini talep etti
19:08
Mersin Yenişehir Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 33 gözaltı
18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü mesajı
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ