Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma doğrultusunda yapı ve iskan ruhsatı işlemlerindeki usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'nın aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmaları, 10 şüpheli de adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Bu arada soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alındı, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 22'ye yükseldi.

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.