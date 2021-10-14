Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta yolcu otobüsü midibüse çarptı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde yolcu otobüsünün midibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolunda Gaziantep'ten İzmir'e giden M.A. idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde giden Banaz-Uşak arası yolcu taşıyan R.B. yönetimindeki midibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle midibüste yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Uşak
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