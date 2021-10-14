Avcılar'da polise silahlı saldırı: 1 polis yaralandı
İstanbul Avcılar'da denetim yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler, peşlerinden giden polis ekiplerine ateş açtı. Saldırıda bir polis memuru bacağından yaralandı. Olay anı kameraya yansıdı.
Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir kamyonet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.
Polise ateş açtılar
Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan kamyonetten polislere ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru bacağından yaralandı.
Polis karşılık verdi
Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Yaralı polis ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1 kişi yakalandı
Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulundu. Kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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