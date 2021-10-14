Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir kamyonet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Polise ateş açtılar

Polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan kamyonetten polislere ateş açıldı. Saldırıda bir polis memuru bacağından yaralandı.

Polis karşılık verdi

Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Yaralı polis ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

1 kişi yakalandı

Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulundu. Kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.