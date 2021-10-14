Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 2, Erzurum ve Ağrı'da 5, Kars'ta 7, Tunceli'de 8, Erzincan'da 9, Iğdır'da 10 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise Tunceli'de 27, Erzincan'da 24, Iğdır'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum'da 20, Kars ve Ardahan'da 18 derece olacak.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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