Çağlar Baltalı idaresindeki kamyonet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Baltalı ve araçtaki Recep Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.