Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Çağlar Baltalı idaresindeki kamyonet, Mimar Sinan Bulvarı Uncubozköy Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Baltalı ve araçtaki Recep Güner'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Yurdun batısı yağışlı ve serin havanın etkisine girecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz