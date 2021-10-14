Yangın, saat 07.45’te Avcılar Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı.

İstanbul Avcılar’da bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.https://t.co/VMJAoKz8oP pic.twitter.com/Fgc4wzs0fE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 14, 2021

Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.