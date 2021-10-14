İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 29'uncu Yeditepe Huzur denetimleri yaklaşık 210 noktada 2 bin 5 personel, bir polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla dün akşam yapıldı.

Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı.

Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Öte yandan, denetim noktasından geçen minibüsler de durdurularak yolcuların kimlik sorgulaması yapıldı.

20 araç trafikten men edildi

Denetimlerde, bin 146 umuma açık yer denetlenirken, 19 kişiye idari işlem yapıldı, 21 bin 549TL para cezası uygulandı. 22 bin 763 araç ve 947 motosiklet kontrol edildi.

Toplamda 20 araç trafikten men edilirken 174 bin 793 TL para cezası uygulandı. 135 bin 95 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 405 kişi ile 292 yoklama kaçağı yakalandı.

Denetimlerde 43 adet ruhsatsız tabanca, tüfek, 796 fişek, 5 bin 650 gram uyuşturucu madde, 103 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 710 TL ele geçirildi.