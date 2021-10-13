Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 23:13Son Güncelleme: Kaynak: İHA
5 katlı binanın en üst katında yangın
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da 5 katlı apartmanın en üst katında mutfakta yükselen alevler nedeniyle yangın çıktı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, mahalleli sokağa döküldü.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dudlubahçe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında çıktı.
Seray Karabulut mutfakta yemek yaptığı esnada başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Komşular, alevleri görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ardından tüm bina sakinleri binayı boşalttı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde içerde bulunanlar yara almadan çıkarıldı.
Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonunda söndürüldü.
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