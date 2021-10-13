Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 22:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki araç alev alev yandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki hafif ticari araç bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde seyreden hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.
Yangın kısa sürede büyürken, zaman zaman araçta patlamalar yaşandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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