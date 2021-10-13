Denetim noktasından kaçanlar polise ateş açtı
İstanbul Avcılar'da denetim noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı olayın ardından saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Denizköşkler Mahallesi'nde denetim noktası oluşturan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçlarda aramalar yaparken, kişilerin GBT kontrolünü yaptı.
Saat 20.00 sıralarında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalıştı. Araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte bir polis memuru bacağından yaralandı.
Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatıldı.
Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Taksiciye hakaret eden kadına cezai işlem
Uygulama kapsamında Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktasında polis ekiplerinin durdurup inceleme yaptığı taksinin sürücüsüne, oradan otomobille geçen bir kadın sözlü hakarette bulundu.
Polis ekiplerinin arkasından koşarak durdurdukları otomobilden indirilen kadın, daha önce taksicilerle yaşadığı sorun nedeniyle hakaret ettiğini söyledi.
Kadına, Kabahatler Kanunu'na muhalefet ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmamaktan cezai işlem uygulandığı öğrenildi.
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