Suriyeli Muhammed Hüseyin, ailesiyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşıyor. Türkiye'de dünyaya gelen 5 yaşındaki çocuk doğuştan gelişim geriliği yaşıyor.

Henüz 3 yaşındayken diz kapağı hizasından sağ bacağı kesildi.

Çocuğun sokakta koltuk değneğiyle koşmaya çalıştığı anlar cep telefonuna yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündem oldu.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediyesi ile bir dernek çocuğun ailesine ulaştı. Protez ihtiyacı bir hayırsever tarafından karşılandı.

Babasından teşekkür

Muhammed'in babası Sabri Hüseyin, "Dernekten Allah razı olsun çocuğumun ayağını yaptılar, sevindik. Çok sevindik, Muhammed de çok seviniyor. Çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu" dedi.

Protez bacağa kavuşan Muhammed heyecanla yürümeye başladı. Alışma sürecinden sonra proteziyle daha rahat yürüyüp koşabilecek.

Top oynadılar

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Muhammed’i Axa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Kızıltepe Spor’un ile Altekma maçına götürdü. Maçın bitmesinden sonra sahaya inen Muhammed, Kaymakam Çam ile top oynadı.

Tribündeki izleyiciler Muhammed'i uzun süre alkışladı.