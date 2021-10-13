Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı.

Kuzen İ.A ve A.A., gittikleri merkezde Aile Hekimi Mehmet Emin A.'dan iddiaya göre, bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi. Ancak doktor, hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi.

Kapı ve pencereleri tekmelediler

Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. İ.A. ile A.A. güvenlik gerekçesiyle dışarı çıkarılarak, merkezin kapısı kilitlendi. İçeriye giremeyen kuzenler, kapı ve pencereleri tekmeleyip yumrukladı. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar, bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

"Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır"

Şanlıurfa Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, "Aile hekiminin hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine, hasta yakınının sözlü saldırısı fiziksel saldırıya dönüşmüş, olay yerine çağrılan kolluk kuvvetleri tarafından olaya karıştıkları belirlenen iki kişi gözaltına alınarak adli soruşturma başlatılmıştır. Fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, bir daha tekrarlanmamasını dileyerek tüm sağlık teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.