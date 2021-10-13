Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Dev mermer blok tırdan yola düştü
[Fotoğraf: İHA]
Isparta-Eğirdir yolu üzerinde seyir halindeki tırdan dev mermer blok refüje düştü. Herhangi bir aracın hasar almadan kurtulduğu olay sonrası yol kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta Eğirdir yolu Miskinler yokuşunda meydana geldi.
Eğirdir istikametine doğru seyir halindeki tırın dorsesinden dev mermer bloğu refüje düştü. Mermer bloğunun düştüğü sırada yoldan aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.
Olay yerine trafik şube ve karayolları ekipleri sevk edildi. Tek taraflı trafiğe kapatılan yolda orta refüje düşen mermer blok vinç yardımıyla 1 saatlik çalışma sonrası tıra tekrar yüklendi.
Etiketler: Isparta Trafik Trafik Kazası
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