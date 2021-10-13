Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 18:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te gösteri yürüyüşleri izne bağlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ile basın açıklaması gibi eylem ve etkinlikler 28 Ekim'e kadar izne bağlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, olası provokasyon ve toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri gereğince düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı ifade edildi.
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