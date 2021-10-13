Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 17:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.İ'yi Zeytinalanı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdu.
Kimlik sorgulamasında şüphelinin kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme gibi çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
E.İ'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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