Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile araması bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, hakkında hırsızlık suçlarından 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M. isimli 67 yaşındaki kadının da aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı.
Yakalananlardan 13'ü adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan H.T, E.M, Ş.G, R.B, S.K. M.A. ve R.Y. ise cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Kayseri
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