Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de gösteri yürüyüşlerine geçici yasak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari'de gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin ile genel sağlığın korunması, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önüne geçilmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı ifade edildi.
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