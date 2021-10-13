Samsun’dan Sivas’a seyir halinde olan Eyüp Çınar’ın makinistliğindeki 43410 sefer sayılı yük treninin lokomotifi Tokat il sınırları içerisinde alev aldı.

Lokomotifteki alevleri fark eden makinist, durumu Zile İstasyonuna bildirdi. İstasyon ise yaşanan durumu Zile Belediyesi İtfaiyesi ekiplerine haber verdi.

Yangına ilk müdahaleyi yangın söndürme tüpleri ile çalışanlar yaptı. Yangının çıkış nedeni yapılan inceleme sonrasında belirlenecek.