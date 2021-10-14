Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 00:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da iş makinesiyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin tavanı koptu. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Suruç ilçe merkezine seyir halinde olan Emin Atçı yönetimindeki otomobil, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan operatörü öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koparken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Emin Atçı ile yanında bulunan Saime Zira hayatını kaybederken, yaralanan Sümeyya, İrem, Fatma ve Meryem Atçı ile Aziz ve Ali Asaf Zira sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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