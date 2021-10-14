Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Orhangazi ve İnegöl ilçelerindeki hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda meslekten ihraç edilen öğretmen ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
Etiketler: Bursa FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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