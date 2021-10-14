Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da trafik kazası: 10 araçta hasar
Trabzon'da meydana gelen trafik kazasında 10 araçta hasar oluştu. Kaza sonrası yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Çömlekçi Mahallesi mevkiinden Rize yönüne seyreden araçlar, yağış sonrası oluşan kaygan zemin nedeniyle zincirleme kazaya karıştı.
Hasarın meydana geldiği kaza sonrası karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu.
Bir süre trafiğin durma noktasına geldiği kaza sonrası trafik ekiplerinin çalışmasının ardından yol normal akışına döndü.
Etiketler: Trabzon Trafik Kazası
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