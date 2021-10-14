İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'teki bir depoda piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda kaçak nargile tütünü bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

300 bin lira değerinde tütün ele geçirildi

Adrese baskın düzenleyen polis, özel eğitimli arama köpeğinin de yardımıyla nargile tütününün ıslak mendil kolilerine gizlendiğini belirledi. Depoda yapılan aramada, ülkeye kaçak yollarla sokulan yaklaşık 300 bin lira değerinde 1 ton 80 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı bildirildi.