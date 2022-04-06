Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta orman yangını
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Düzlüce köyü Kaklık mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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