Uşak'ta işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen M.K. yönetimindeki midibüs, Cezaevi Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen A.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan A.Ş, B.Y,, A.T.Y. ve S.B. ile midibüsteki işçilerden D.K., F.K. ve E.D. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardımdan normale döndü.