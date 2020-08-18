Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi'nde meydana geldi.

Daha önceden açılmış olan ve kapatılmayan beton elektrik direği çukuruna yavru kedi düştü. 4 metrelik çukura düşen kedinin seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler özel bir aparatla kediyi 4 metrelik çukurdan çıkarttı.