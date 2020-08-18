Haber Giriş: Kaynak: DHA
Uşak'ta çukura düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA]
Uşak'ta 4 metrelik beton elektrik direği çukuruna düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi'nde meydana geldi.
Daha önceden açılmış olan ve kapatılmayan beton elektrik direği çukuruna yavru kedi düştü. 4 metrelik çukura düşen kedinin seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler özel bir aparatla kediyi 4 metrelik çukurdan çıkarttı.
Etiketler: uşak haberSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 22:42
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