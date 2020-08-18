Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında bölgesel karantina uygulamaları devam ediyor.

Sivas'ta 2 köy ve bir mezrada yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla karantina kararları alındığı bildirildi.

Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, merkeze bağlı Çatalkaya ve Mermer köyleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre de Gürün ilçesi Karadoruk köyüne bağlı Aşağı Çatkara mezrası 18 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla karantinaya alınarak, giriş ve çıkış yasaklanmıştır" ifadesi yer aldı.

Rize'de 3 köy karantinaya alındı

Rize'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında üç köy karantinaya alındı.

Rize Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Güneysu ilçesine bağlı Kibledağı, Gürgen ve Başköy köylerinin, mevcut koronavirüs vakalarının yoğun filyasyon çalışmalarına ve önlemlere rağmen diğer ilçe ve beldelere nazaran daha yüksek olması sebebiyle karantina altına alındığı belirtildi.

Söz konusu karantina uygulamasının 20 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla başlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vaka artış hızı tamamen kontrol altına alınana dek devam edilecektir. Bu kapsamda söz konusu bu yerleşim yerlerine giriş çıkışlar denetime tabi tutulup gereksiz giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine söz konusu muhtarların yardımı ve camilerimizden anonslar da yapılarak sağlık ekiplerimizce tek tek bütün evlerde semptom sorgulaması yapılacak. En ufak bir semptomu olan kişiye derhal müdahale edilerek söz konusu ev veya evler ayrıcalıklı olarak da izole edilecektir.”

Açıklamada, ayrıca çok ciddi ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkışların da ciddi anlamda sınırlandırıldığının altı çizildi.

Çankırı'da iki köy karantinaya alındı

Çankırı'nın Korgun ilçesindeki 2 köyde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan değerlendirme doğrultusunda, ilçeye bağlı Bugay ve Çukurören köylerinin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

Malatya'da bir mahalle ve mezra karantinaya alındı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir mezra ile Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Arapgir ilçesi Kaynak Mahallesi Levenge mezrasında 8 kişide COVID-19 tespit edildiği belirtildi.

COVID-19 tespit edilen kişilerin yaklaşık 10 gün önce bir düğüne katıldığının belirtildiği açıklamada, mezrada bugün saat 20.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alındığı bildirildi.