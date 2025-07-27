Uşak'ta çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Ketenlik köyü yakınlarında dün saat 13.00 sularında başlayan yangına müdahale gece boyunca devam etti.

Yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye ile AFAD'ın yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 614 personel, 36 arazöz, 20 su tankeri, 20 iş makinesi ve hava araçları katıldı.

Yangında, Ketenlik ile Erici köylerinde 5 ev, 4 ahır kullanılamaz hale geldi, 769 kişi ve 318 ev tahliye edildi. Bu köylerde 25 hayvan kurtarılırken, 17 hayvan telef oldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Ketenlik ile Erici köylerinde vatandaşların tahliye ettikleri evlerine döndüğü öğrenildi.

Uşak Valisi Naci Aktaş da zarar tespit çalışmalarının sürdüğü köyleri ziyaret etti. Yangın bölgesindeki ekiplerden bilgi alan Aktaş, vatandaşın taleplerini dinledi.

Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için karadan çalışmaları devam ediyor.