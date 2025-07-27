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Türkiye
AA 27.07.2025 21:22

Orman yangını bölgesine su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü.

Orman yangını bölgesine su taşıyan tanker devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti

Bir firmaya ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen su tankeri, yangın bölgesine su taşırken Dudaklı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, tanker sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada araçta bulunan ve ağır yaralanan 2 kişi, bulundukları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar da tedavi altına alındıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Valilikten yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

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