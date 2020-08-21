Uşak'ta A.T. yönetimindeki otomobil, Çokaklı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, araçtaki Nevin Soğukkuyu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T.'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.