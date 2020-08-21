İstanbul Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin acil servisinin tavanı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu tavanın üstündeki su deposu da düştü.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince tedavi için başka hastaneye kaldırıldı.