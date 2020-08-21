Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gaziosmanpaşa'da hastane tavanı çöktü: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanenin acil servisinde tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin acil servisinin tavanı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu tavanın üstündeki su deposu da düştü.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince tedavi için başka hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: hastane Gaziosmanpaşa çökmeSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 12:32
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