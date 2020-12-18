Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ünye Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü arkeolojik kazılarda, çeşitli eserler gün yüzüne çıkarıldı. Ünye Kalesi'nde Fatih Sultan Mehmet dönemine ait sikkeler ile çömlek kalıntıları bulundu.

Çıkarılan tarihi eserler arasında 12. ve 13. yüzyıllara ait seramik parçaları, anahtar, su kabı, taş ve metal gülleler de yer alıyor. 2 adet dehliz bulunan Ünye Kalesi’nde büyük dehlizde 230 metre derinliğe kadar inildi. Burada keşfedilen su kuyusunun 600 metre derinliğinde olduğu düşünülüyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Düzenli bir şekilde etrafı örülmüş ve zarar görmemiş bir su kuyusuna ulaşmış bulunmaktayız. Bu kalenin aynı zamanda efsane söylentilerini ve rivayetlerini de bir şekilde gün yüzüne çıkarmış olacağız" dedi.

Tarihi eserler koruma altına alınırken, Ünye Kalesi'ni turizme kazandırmak için çalışmalar da devam ediyor.

Haber: Selim Becioğlu

Kamera: Barış Pamukçu