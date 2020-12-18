Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de kumar oynayanlara 51 bin 275 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de tedbirleri ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 21 kişiye toplamda 51 bin 275 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım Mahallesi'ndeki bir lokalde kumar oynatıldığı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, 21 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Operasyonda yakalanan şüphelilere farklı suçlardan toplam 51 bin 275 lira ceza uygulandı.
İzinsiz ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen lokal mühürlendi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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