İstanbul'da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
Türkiye genelinde saat 21.00'de başlayacak iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Yüzde 63'lük trafik yoğunluğunun görüldüğü kentte iş çıkışıyla birlikte sıkışıklığın artması bekleniyor.
Saat 21.00'de başlayacak kesintisiz iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.20 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.
Cevizlibağ D 100 Karayolu ve Mahmutbey Gişesi'nde trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar durma noktasına geldi.
Bakırköy'den Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde trafik yoğunluğunun haritada çok yüksek olduğu görüldü.
15 Temmuz Şehirler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de trafiğin yüksek olduğu görülüyor.
İki günlük kısıtlama öncesi İstanbul trafiği yoğunlaşıyor. İş çıkış saatinin de etkisiyle İstanbul'da şu an trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerinde. pic.twitter.com/xd3O1Jraap— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2020
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