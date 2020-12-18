Trabzon'un Maçka ilçesinde bazı fındık bahçeleri ve ağaçlarda bölgede nadir rastlanılan bir böcek türüyle karşılaşıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

İstanbul'dan Trabzon'a süs bitkileri içerisinde geldiği düşünülen ve fındık dallarını kuruttuğu saptanan böceğin tespiti için uzman ekiplerden yardım istendi.

[Fotoğraf: DHA]

Sökülen fındık ağaçları yakıldı

Yapılan çalışmalarla böceğin ‘Drakula’ lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek' olduğu tespit edildi. Böceğin İtalya'dan İstanbul'a, buradan da Maçka ilçesine geldiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İlçede 7 mahalle karantinaya alınırken böceğin yayıldığı belirlenen 2 bin 400 dekar fındık bahçesinde ağaçların köklerinden sökülmesine başlandı. Sökülen fındık ağaçları ise bahçelerde yakılıyor.