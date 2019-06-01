Oyuncu Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler’de aracıyla ilerlerken, dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Halit Ergenç’e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı.

2 kişi gözaltına alındı

Halit Ergenç’in Etiler Polis Merkezine giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Halit Ergenç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen 2 kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim."

Kaynak: DHA, İHA