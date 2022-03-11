Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 12:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Unkapanı Köprüsü kapatıldı
İstanbul Taksim'e çıkan Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktalarında meydana gelen açılma nedeniyle kapatıldı.
Unkapanı Köprüsü bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı. pic.twitter.com/VuC7JW8joO— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 11, 2022
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