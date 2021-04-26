Karaağaç Kampüsü'nde biyoçeşitlilik ve toprak sağlığının sürdürülebilirliğini artırmak için gerçekleştirilen uygulamada büyükbaş hayvan sürüsü, kampüs bahçesindeki ot ve çimlerin biçilmesinde kullanıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Begona Rodriguez Rueda öncülüğünde hayata geçirilen uygulamayla, atıkların makine tarafından parçalanıp toprağa karışması ve çim biçme makinelerinin yol açtığı gürültünün de önüne geçilmiş olundu.

"Öncü olmak istiyoruz"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melihat Tüzün Türkiye'de bu yöntemi uygulayan öncü fakülte olarak örnek olmayı istediklerini söyledi.

Rueda da küresel iklim kriziyle mücadelede kilit rol üstlenen polen taşıyıcı böceklerin, kuşların, sürüngenlerin ve diğer türlerin yaşam alanlarının korunmasında yeşil alanların kademeli olarak biçilmesinin önemine dikkat çekti.

"Hayvan otlatma yöntemini Trakya Üniversitesinde hayata geçirdik"

Uygulanan yöntemle gürültü kirliliğini azaltmak, elektrik, benzin ve iş gücünden tasarruf etmek, öğrenci ve akademisyenler için ilham veren doğal bir manzara oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Rueda ise şunları kaydetti:

"Kimyasal kullanımını sıfıra indirmek için Fransa, Belçika, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanan havyan otlatma yöntemini Trakya Üniversitesinde hayata geçirdik. Bu yöntem sayesinde hem mekanik çim biçme yönteminin ortaya çıkardığı olumsuz koşulların önüne geçildi hem de hayvanların doğal besinle beslenmesi sağlandı.

Bu uygulamayla ayrıca doğa gözlemi ile sanatsal projeleri birleştirerek insanların duygularına hitap eden biyoçeşitliliğin sanattaki rolünün ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Doğal çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik alanında ortaya koyduğumuz projelerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ve Fakültemiz Dekanı Prof. Tüzün’e teşekkür ediyorum."